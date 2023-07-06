Житель Краснодара пытался пролезть под поездом и лишился руки

Жителю Краснодара оторвало руку, когда он пытался пролезть под поездом. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

ЧП произошло 6 июля на станции «Краснодар-2». 41-летний мужчина решил сократить путь и пролезть под вагоном поезда. Однако в этот момент состав тронулся.

Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией плеча. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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