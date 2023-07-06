«Армейские болельщики буквально прокляли защитника»

Бразильский футболист с русским паспортом Марио Фернандес переходит в «Зенит». Пока официально об этом не обвялено, но инсайдеры не сомневаются, что сделка состоялась. После начала СВО Фернандес покинул ЦСКА, за который выступал почти 10 лет, и перебрался в бразильский «Интер». Что касается зарплаты Фернандеса, то здесь данные расходятся. Некоторый СМИ пишут о контакте на два сезона и зарплате в €2,5 млн в год, а кто-то сообщает о трехлетнем соглашении и зарплате в €2. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новость о том, что Марио Фернандес переходит в «Зенит», буквально взорвала медиапространство. Армейские болельщики, если называть вещи своими именами, буквально прокляли защитника. Еще бы, ведь бразилец, который получил российской гражданство, выступал за сборную, который назвал ЦСКА домом, вдруг появляется в составе одного из главных конкурентов армейцев в РПЛ. Стоит сказать, что Марио, когда покидал красно-синий клуб, заявил следующее:

«Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, не пошел бы в "Зенит". В России в другой команде играть не буду».

Возможно, эти слова за Фернандеса тогда написали другие люди, но интернет помнит все. Именно финансовые условия, которые предложил игроку самый богатый клуб страны, стали главной причиной решения бразильца, уверен футбольный эксперт Александр Мостовой:

«Вспомните, как Фернандес уезжал. За один день собрал вещи и улетел, когда все это началось. Никто даже не сказал, что у него паспорт, он за сборную России играл. Год его никто не слышал, не видел, играл он или не играл, а ту бах, да еще и в "Зенит". Все же говорят, что деньги — не главное. Оказывается, это не так».

ЦСКА по неофициальной информации предлагал бразильцу €1,5 млн в год, а «Зенит» в свойственной ему манере выкатил более щедрое предложение €2,5 млн. Так что цена решения Фернандеса отнюдь не 30 серебреников. Другой вопрос, зачем «Зениту» нужен такой игрок?

Возможно, попадать в состав Марио может помочь русский паспорт, но не стоит забывать, что футболисту в сентябре стукнет 33 года и зачем клуб, у которого и так все в порядке с составом, берет на хорошие деньги без пяти минут ветерана, понять сложно, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Когда клуб приобретает молодых ребят из той же Бразилии, вопросов нет. Конечно, можно всякие теории о том, чтобы не дать усилиться ЦСКА. Для "Зенита", который играет только во внутреннем чемпионате и кубке — сомнительное приобретение».

Но тактика покупать всех до кого можно дотянуться в реалиях бюджета «Зенита», вполне оправдана. Все-таки €200 млн в год могут позволить менеджменту клуба резвиться, практически без ограничений. А возраст Фернандеса в нашем чемпионате, значения не имеет, уверен Александр Мостовой:

«У нас множество таких примеров было. У нас Иванович приехал заканчивать, потом лучшим стал. У нас Чорлука заканчивал, лучшим стал. У нас Ловрен приехал, лучшим стал. Защитники хорошего уровня могут спокойно до 40 лет здесь играть».

Будет ли играть Фернандес в России до 40 лет, не очень ясно. Но на какое бы время не остался в нашей стране русский бразилец, и какой бы клуб в последствии, не выбрал, свист от армейских болельщиков ему обеспечен.