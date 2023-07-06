Николай Патрушев и губернатор Кубани обсудили обеспечение безопасности в регионе

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел личную встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. На ней обсуждалось обеспечение безопасности в регионе и другие вопросы, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Основные вопросы касались антитеррористической защищенности объектов Кубани и мер безопасности в период туристического сезона. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, соцподдержки участников спецоперации и членов семей погибших военнослужащих, а также помощи переселенцев из регионов, подвергающихся обстрелам со стороны украинских войск. Также губернатор и секретарь Совбеза РФ обсудили восстановительные работы на соцобъектах Херсонской области, в которых участвуют застройщики Кубани.

6 июля в Краснодаре Николай Патрушев провел совещание по безопасности в ЮФО. В ходе него отмечалось, что с начала года Крым пытались атаковать более 70 беспилотников.

Татьяна Ручкина

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