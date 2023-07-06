РЖД увеличили перевозки пассажиров к Черноморскому побережью на 14%

За июнь в направлении популярных курортов на Черноморском побережье и обратно на поездах дальнего следования проехали 3,5 млн путешественников. Это на 14% больше, чем в июне прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Самыми популярными направлениями стали поездки из Москвы в Анапу, Адлер и Новороссийск. Также большим спросом пользовались поезда Санкт-Петербург — Адлер, Адлер — Краснодар и Москва — Кисловодск.

В пресс-службе ФПК уточнили, что популярностью также пользовались поездки в туристических поездах. Всего в них по России проехало более 9,3 тысячи путешественников. Самым востребованным стал поезд «Сочи». В список также вошел поезд «К виноградникам у моря» с сообщением Москва — Тамань — Новороссийск — Москва.

Татьяна Ручкина

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