Жительницу Сочи будут судить за смерть дочери от побоев сожителя

В Сочи будут судить женщину, чья семилетняя дочь погибла после побоев сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По данным следствия, 27 мая 2023 года 31-летняя женщина находилась в съемной квартире на улице Тимирязева вместе со своей 7-летней дочерью и 24-летним сожителем. Он начал избивать девочку ремнем, однако мать не вступилась за ребенка. От множественных ударов в область жизненно важных органов ребенку стало плохо, но женщина не сообщила о случившемся в правоохранительные органы и не приняла мер к оказанию ей медпомощи. 2 июня девочка скончалась от полученных повреждений.

Мать девочки обвиняют в оставлении своей дочери в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию (ст.ст.125, 156 УК РФ). В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Уголовное дело в отношении сожителя матери, обвиняемого в убийстве ребенка (по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), продолжают расследовать. Также в халатности, повлекшей по неосторожности смерть девочки (ч.2 ст.293 УК РФ), подозревают участкового уполномоченного территориального пункта полиции УВД по Сочи.

Татьяна Ручкина

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