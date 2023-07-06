В Краснодаре потушили крупный пожар на пшеничном поле

В Краснодаре потушили пожар на пшеничном поле в районе жилого массива Пашковский. Площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар начался в 15:29. Приехавшие на место спасатели, установили его площадь. На тушение возгорания пожарным понадобилось чуть менее часа. В 16:27 он был ликвидирован. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и четыре единицы техники.

О пожаре сообщили местные жители. Они опасались, что огонь может перекинуться на находящиеся рядом здания.

Татьяна Ручкина

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