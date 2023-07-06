ВТБ представил свои предложения по базовым сценариям применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических и юридических лиц. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Применение этих контрактов позволит обеспечить для физических лиц прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. Это может быть удобно при использовании «детских» кошельков, а также для переводов на различные цели, например, на благотворительность, когда важна прозрачность расчетов. Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах.

«Яндекс» добавил функцию краткого пересказа статей в «Яндекс Браузер». Главное из текстов пересказывает сервис YandexGPT. Чтобы запросить выжимку, нужно нажать кнопку «Пересказать кратко». Через 30-60 с основные тезисы из статьи отобразятся в отдельном окне поверх открытой страницы. Модель пересказов работает на обновленной нейросети, рассказали в компании.

«Норникель» продал дистрибуторскую компанию Norilsk Nickel USA американской TMP Holdings, сообщается в пресс-релизе компании. Уточняется, что компания была приобретена TMP Metals Group, Inc. за наличные. «Норникель» не раскрыл сумму сделки. После приобретения компании TMP Metals Group станет одним из ведущих поставщиков металлов и металлопродукции в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.