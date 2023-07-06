В Сочи до конца ноября благоустроят пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс

В Сочи начались работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс. Мэр города-курорта Алексей Копайгородский оценил темп работ в ходе рабочего объезда Лазаревского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Глава города отметил, что благоустройство проводится по многочисленным просьбам местных жителей. Планируется обустроить территорию площадью свыше 5000 кв. м. На большей части территории будет располагаться зеленая зона, а остальную часть преобразят за счет современного и более качественного тротуарного покрытия.

В настоящее время специалисты занимаются работами, включающими в себя демонтаж, укладку кирпича для подъема парапета в уровень, а также облицовку керамогранитом. На объекте задействованы 30 специалистов и специальная техника.

Сдать пешеходную зону у реки Восточный Дагомыс планируют в ноябре текущего года.

Валерия Каманина