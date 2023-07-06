В Сочи на 40% увеличилось количество туристов, прибывающих поездами

В Сочи за июнь количество туристов, прибывших поездом, выросло на 40%. Только за последнюю неделю месяца приехало почти 233 тыс. человек. Количество пассажиров по всем видам транспорта увеличилось на 20%, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Самолетами воспользовались около 208 тыс. пассажиров. Еще 57,5 тыс. человек въехало в Сочи через автомобильный пункт пропуска «Магри».

Средняя загрузка средств размещения уже превысила 86%. В горном кластере занято 74% номерного фонда. Курорт уже посетили более 3 млн человек. Всего город планирует в этом году побить свой же рекорд и принять более 7,2 млн гостей.

«Курорт может обеспечить всем туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность. Для этого в летний сезон по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского наш штаб работает круглосуточно, обеспечивая оперативное взаимодействие всех структур для решения возникающих вопросов»,— отметил замглавы Сочи Олег Бурлев.

Мониторинговые группы ежедневно обследуют объекты турпоказа и потребительской сферы, а также средства размещения и гостевые маршруты. Кроме того, улицы города каждый день патрулируют 500 правоохранителей и 250 народных дружинников. За неделю на побережье Сочи сотрудники Роспотребнадзора взяли 300 проб воды, все они соответствуют нормативным показателям.

Татьяна Ручкина

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