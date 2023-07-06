В поле Ейска нашли разбившийся беспилотник

В поле Ейска обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Участок оцепили, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сообщение об обнаружении обломков беспилотника поступило в ЕДДС Ейского района. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, а также правоохранительные органы.

В результате падения БПЛА пострадавших нет, инфраструктура не пострадала. В оперштабе подчеркнули, что в настоящий момент жителям ничего не угрожает.

Татьяна Ручкина

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