На Кубань чаще всего переезжают из Армении, Казахстана и Украины

Большая часть мигрантов, которые приезжают в Краснодарский край, это граждане стран СНГ, следует из данных Краснодарстата за первые четыре месяца 2023 года. Общее число прибывших за этот период составило 6,9 тыс. человек, покинули нашу страну 4,2 тыс. жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Более 30% от общего числа мигрантов в Краснодарском крае, или 2,2 тыс. человек,— это граждане Армении. На втором месте Казахстан, откуда на Кубань в январе—апреле 2023 года прибыло чуть более 1 тыс. человек. Еще 960 граждан приехали из Украины, 756 — из Таджикистана.

Далее идут: Узбекистан, Беларусь, Киргизия, Молдова, Туркмения, Азербайджан.

Кроме того, за первые четыре месяца в регион приехали 152 человека из Абхазии, 151 — из Грузии, 60 — из Германии, 28 — из Турции, 24 — из Афганистана, 21 — из Латвии, 10 — из Эстонии и еще 173 человека из других стран.

В январе—ноябре 2022 года из Краснодарского края уехало 23 525 человек. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жители Краснодарского края уезжали в Украину (8792 человека), Армению (6126 человек) и Казахстан (2308). В целом в страны СНГ уехали 21,7 тыс. человек, в другие страны — 1,8 тыс. человек. Среди государств дальнего зарубежья лидировала Германия — туда уехали 136 человек.

За этот же период из-за границы в Краснодарский край приехали 241 32 человек — на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Наталья Решетняк

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