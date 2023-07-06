На набережной Архипо-Осиповки снесли незаконные торговые точки

На набережной Архипо-Осиповки снесли торговые объекты, владельцы которых самовольно заняли место и не платили налоги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Владельцы незаконных объектов перебивали торговлю предпринимателям, которые приняли участие в торгах и работают легально. Незаконная деятельность была выявлена в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

О планируемом демонтаже руководителей объектов предупредили 19 июня. Однако уведомление о сносе и просьбу убрать конструкции некоторые хозяева точек проигнорировали. В связи с этим утром 6 июля конструкции тира, торговой точки и павильона со spa-рыбками демонтировали в присутствии сотрудников мэрии Геленджика и вывезли с пляжа села.

Татьяна Ручкина

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