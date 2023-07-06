Власти Сочи рекомендуют не находиться на солнце из-за сильной жары

Жителям и туристам Сочи 6 и 7 июля рекомендуют воздержаться от пребывания на открытом солнце с 12 до 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По прогнозу синоптиков, до конца дня 6 июля, а также в дневные и вечерние часы 7 июля в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать +37 градусов. В связи с этим жителям и туристам при выходе на улицу рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуют вовсе воздержаться от выходов на улицу в дневное время. При необходимости выйти нужно надевать головной убор, а также брать с собой медикаменты. По возможности нужно чаще принимать водные процедуры.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на Кубани 5-7 июля превысила климатическую норму на 5 градусов. В начале недели региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение о 39-градусной жаре.

Татьяна Ручкина

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