В Краснодарском крае смертность превышает рождаемость в 1,5 раза

В Краснодарском крае в январе—апреле 2023 года число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза, следует из данных Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По итогам первых четырех месяцев на Кубани родилось 16,8 тыс. человек, умерло — 24,6 тыс. человек, в том числе 74 ребенка до года. В то же время годом ранее в регионе родилось 17,5 тыс. человек, умерло — 31,2 тыс. человек, в том числе 70 детей до года.

По итогам минувшего года на Кубани умерло 79,02 тыс. человек, родилось — 54,07 тыс. человек. В целом по краю в январе—декабре 2022 года число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Согласно статистике, за 12 месяцев прошлого года в регионе умерли 220 детей в возрасте до года.

Наталья Решетняк

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