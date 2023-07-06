Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Патрушев рассказал, что с начала года Крым пытались атаковать более 70 беспилотников

С начала года Украина совершила в направлении Крыма более 70 атак с применением беспилотников. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил на совещании по обеспечению безопасности в Южном федеральном округе, передает «Интерфакс».

Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

Фото: Telegram-канал «Анапское Черноморье»

Николай Патрушев отметил, что атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края и Ростовской области. Особая угроза безопасности, по его словам, исходит от попыток совершения атак с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристских обстрелов.

«Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей»,— отметил Николай Патрушев.

6 июля он проводит выездное совещание в Краснодаре. В нем принимают участие главы регионов, входящих в состав ЮФО, представители силового блока, а также руководители федеральных министерств и ведомств. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. На нем обсудят дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...