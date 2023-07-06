Петербургский тракторный завод начнет поставки «Кировцев» в Крым

Министерство сельского хозяйства Крыма и представительство Петербургского тракторного завода заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Петербургский тракторный завод» Фото: пресс-служба компании «Петербургский тракторный завод»

Компания-производитель будет поставлять тракторы «Кировец» крымским аграриям. Техника будет оснащена системой параллельного вождения «Кировец-Автопилот».

Стороны подписали соглашение в ходе встречи на площадке «Всероссийского дня поля -2023» в Татарстане. Стоимость договора не сообщается.

АО «Петербургский тракторный завод», входим в Группу компаний ПАО «Кировский завод». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 1995 году в Санкт-Петербурге. Производство тракторов для сельского хозяйства является основным видом деятельности предприятия. Финансовая отчетность компании не представлена, однако выручка головной компании в 2022 году составила 2,6 млрд руб., убытки — 1,8 млрд руб.

Анастасия Донскова

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