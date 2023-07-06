Депутаты ЗСК поддержали 11 федеральных законопроектов

Депутаты Заксобрания Краснодарского края поддержали 11 федеральных законопроектов. Их рассмотрение проходило на 20-м внеочередном заседании, состоявшемся 6 июля, сообщает пресс-служба краевого парламента. Сессия прошла путем заочного голосования в форме опроса депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Поправки касались корректировок Налогового, Лесного и Земельного кодексов, законов об образовании, о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Кроме того, парламентарии поддержали изменения в законах о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, о защите конкуренции, о промышленной политике, о занятости населения, о Музейном фонде РФ и музеях.

Так, положительный отзыв депутатов получили поправки в части уточнения ограничений при размещении лыжных трас, троп и дорожек. Поддержку получили изменения, касающиеся положений о цифровом рубле и его интеграции в федеральное законодательство. Кроме того, кубанские депутаты позитивно оценили предлагаемые поправки об особенностях создания и развития промышленных парков в новых регионах РФ. Нашли поддержку и изменения, обеспечивающие гарантии занятости для мобилизованных и членов их семей.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко выразил надежду, что уже достаточно скоро новые нормы и положения начнут работать на благо жителей России и Кубани.

«Сегодня дана положительная оценка ряду проектов федеральных законов, поступивших в ЗСК. Общим для них моментом является то, что они ориентированы на достижение положительного эффекта в значимых для нашего общества направлениях, в самых разных областях экономики и социальной сферы», — отметил он.

Леонид Ломакин

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