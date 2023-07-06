Вице-президент РСТ Санаева связала наплыв туристов в Анапу с пробкой у Крымского моста

Автомобильная пробка перед Крымским мостом в начале июля заставила многих туристов развернуться и поехать отдыхать в Анапу. В результате в пик сезона черноморский курорт оказался переполнен отдыхающими. Такое мнение высказала «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Здесь наложилось начало высокого сезона и пробки перед мостом в Крым, поэтому некоторые люди повернули в сторону Анапы», — объяснила госпожа Санаева.

По ее словам, речь идет о неорганизованных туристах, так как на пляжах в организованных местах отдыха, куда люди приезжают отдыхать по путевкам, нет такой загрузки.

Эксперт отметила, что курорты Краснодарского края всегда загружены в июльско-августовский период.

Видеоролики с кадрами переполненных пляжей Анапы появились в соцсетях 5 июля. В администрации курорта отрицают сведения о том, что в Анапе нет свободных пляжей, а туристы вынуждены загорать стоя. В мэрии отметили, что в Анапе свыше 40 км песчаных и галечных пляжей, места хватит всем. Корреспондент «РИА Новости» специально отправился в Анапу, чтобы проверить обстановку на месте и обнаружил места отдыха у моря, где практически нет отдыхающих. По его словам ажиотаж наблюдается лишь на центральном городском пляже.

Наталья Решетняк

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