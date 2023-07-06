На Кубани в отношении руководства машиностроительного завода возбудили дело по факту гибели сотрудника

В Апшеронском районе в отношении руководителя машиностроительного завода возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 27 марта текущего года слесарь по сборке металлоконструкций находился в производственном цехе завода, когда на него обрушилась тяжелая металлическая стойка. Сообщается, что в момент происшествия работник выполнял поручение начальника цеха об установке технологической перемычки между конструкциями. Предварительно установлено, что стойка была закреплена ненадежно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).

Анастасия Донскова

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