Каждый второй квалифицированный инвестор держит активы на индивидуальном инвестиционном счете, показало исследование «БКС Мир инвестиций». БКС составил портрет квалифицированного инвестора на основе собственной клиентской базы. Преимущественно это мужчина старше 35 лет, который имеет много акций в портфеле и предпочитает реинвестировать доход, максимально диверсифицируя вложения. Также исследование показывает, что опыт в инвестициях и размер капитала тесно связаны. В среднем статус «квала» инвесторы получили два года назад, около 33% из них имеют финансово-экономическое высшее образование.

ПСБ обеспечил возможность для бизнеса принимать платежи на любую сумму с помощью смартфона по банковской карте. Для этого клиенту торговой точки необходимо подтвердить оплату пин-кодом. «С одной стороны, это расширяет для бизнеса возможности использования удобного метода расчета, а, с другой, обеспечивает безопасное проведение платежей по карте на крупную сумму»,— отметил вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Московский аэропорт Домодедово открыл новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Обслуживание рейсов в новом сегменте планируется начать 11 июля. Площадь Т2 превышает 240 тыс. кв. м.