В Сочи откроют новую библиотеку для слабовидящих и незрячих людей

В Сочи откроют филиал библиотеки для слабовидящих и незрячих людей имени Антона Чехова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Более восьми тысяч жителей Кубани — незрячие и слабовидящие люди — посещают Краснодарскую краевую специальную библиотеку для слепых имени А. П. Чехова. Восемь ее филиалов успешно работают в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Геленджике, Тихорецке, Крымске и Кропоткине»,— говорится в сообщении.

Библиотечный фонд учреждения будет включать не менее двух тысяч изданий и обновляться каждый год. Книги будут представлены в плоскопечатном укрупненном шрифте, в Брайле, а также в аудиоформате на флеш-накопителях и CD-дисках.

Анастасия Донскова

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