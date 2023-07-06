«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из пяти городов в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту перелетов из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот» Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

По указанным направлениям добавят по одному дополнительному рейсу. В общей сложности из Санкт-Петербурга будет осуществляться 21 рейс еженедельно, из Казани, Екатеринбурга и Уфы — по 14 рейсов.

«Также между Сочи и Санкт-Петербургом путешественникам доступны пять ежедневных рейсов авиакомпании "Россия"»,— говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» объявил об увеличении числа рейсов в Сочи до 30 рейсов в сутки из 12 городов РФ.

Анастасия Донскова

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