«Модники задают тон и ценовую планку»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, за какую сумму можно купить мужские аксессуары на сайте аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Много лет назад я, еще будучи студенткой, любила ходить в ЦУМ за покупками. Одеваться модно я обожала. Меня даже, смешно вспомнить, остромодный тогда журнал «Афиша» включил в список 30 самых стильных людей Москвы, а бюджет был хоть не совсем студенческий, но на порядки меньше, чем сейчас.

И вот одним из моих лайфхаков того времени было заходить в мужские отделы. Какие отличные аксессуары я только там ни покупала. В том же ЦУМе и прекрасную сумку Marni, и шарф стершегося из памяти альтернативного бренда, а две пары мужских солнцезащитных очков Gucci до сих пор в числе моих любимых. Столько лет прошло, а вещи до сих пор помню. Стоили мужские аксессуары дешевле женских, да и спрос был сильно меньше.

Недавно я зашла по ссылке Sotheby’s на подборку доступных на маркетплейсе аукционного дома мужских аксессуаров и поняла, что мой лайфхак — увы — больше не актуален. Допустим, кожаную сумку-самолет Вирджила Абло для Louis Vuitton можно признать арт-объектом и тем оправдать ее цену в $60 тыс. Но Keepall от того же Louis Vuitton в коллаборации с Supreme — все же просто дорожная сумка, а цена на маркетплейсе — $10,8 тыс. Предлагаются мужчинам и эрмесовские Birkin 50, холщевые, с кожей и палладиевой фурнитурой, по $20,5 тыс., и Birkin 35 из крокодила за $50 тыс. Крокодилы и аллигаторы Gucci на этом фоне выглядят скромно — по $5–6 тыс.

Но экзотические кожи всегда стоили дорого, можете сказать вы и будете правы. Но, знаете ли, даже просто кожаные кошельки в стилизации Абло от Louis Vuitton не хотят падать ниже $800 в перепродаже. В общем, модники, и, думаю, прежде всего азиатские, задают тон и ценовую планку.