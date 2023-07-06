В Воронеже автомобилистов временно перестанут штрафовать за проезд по выделенным полосам на мостах

Автомобилистам разрешат ездить по выделенным полосам на Северном, Чернавском и Вогресовском мостах Воронежа. Это связано с частичным перекрытием Северного моста из-за ремонта его дорожного покрытия, рассказали в пресс-службе мэрии облцентра. Обычно езда по выделенным полосам считается нарушением и наказывается штрафом в 1,5 тыс. руб. Власти не называют точных сроков начала второго этапа работ и их окончания, указывая, что на них «значительным образом будут влиять погодные условия».

Северный мост начнут частично перекрывать с 00:00 8 июля: транспортный поток из центра города в сторону левого берега перенаправят на другую сторону. Когда обновление покрытия завершится на одной стороне путепровода, рабочие перейдут на другую — и движение перенаправят аналогичным образом. Движение будет перенаправляться в местах въезда и выезда с моста — трассировку обозначат временной дорожной разметкой и отделят от места проведения ремонта пластиковыми барьерами.

В последний раз обновление покрытия путепровода проводили в 2019 году. Тогда муниципальный контракт почти на 63 млн руб. получило местное ООО «Рустехнологии». Завершив реконструкцию дорожного полотна, компания ремонтировала его по гарантии — она завершилась. В связи с этим весной этого года мэрия заключила контракт на ремонт 71 дороги в частном секторе, восстановление 23 остановок и обновление Северного моста на общую сумму 1,01 млрд руб. Он достался местному ООО «СМУ-90», которое также занимается реконструкцией второй очереди Остужевской развязки .

О планах по развитию транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Это не фантазия».

Алина Морозова