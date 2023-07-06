«Молодежь готова нести вахту за штурвалом по очереди»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как россияне отдыхать летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В том, что большинство россиян планируют этим летом отправиться в путешествие на автомобиле, ничего удивительного нет. О том, почему так произошло, можно спорить. То ли само по себе путешествие на автомобиле многие стали считать лучшим видом отдыха, то ли выбор авиационных маршрутов стал меньше. Но мы сейчас не об этом. Самое интересное, как всегда, в деталях.

Любопытный опрос провели на днях эксперты «Авито Авто». 82% респондентов планируют отправиться в путешествие с семьей, 11% — с друзьями, но 6% предпочтут поездку в одиночестве. Еще одно любопытное наблюдение: чем старше автовладелец, тем неохотнее он будет уступать руль своим попутчикам. Молодежь же готова нести вахту за штурвалом по очереди. 15% готовы уехать на своем автомобиле очень далеко, а именно — пересечь всю страну. Для справки: от Москвы до Владивостока и обратно больше 18 тыс. км. То есть по дороге вам явно придется один, а то и несколько раз сделать ТО, заменить масло, не говоря уже о том, что такой пробег существенно скажется на остаточной стоимости вашего автомобиля. Впрочем, впечатления, наверное, того стоят.

Интересна и экипировка, которую автопутешественники считают необходимой. Например, каждый четвертый берет с собой в дорогу дождевик, подушку и портативный холодильник. В советское время, кстати, когда роскошь путешествовать на собственном автомобиле была далеко не у каждого, тем не менее издавались тонны книг с лайфхаками. Например, с таким вот: «Если вы собираетесь ночевать в автомобиле, а пошить ему занавески не успели, то их легко может заменить раствор слабительной соли в пиве». В стакане пива растворяются три ложки соли. Этот раствор, нанесенный на стекла, оставлял на них красивый морозный узор, делавший окна непроницаемыми для чужих взоров. После ночевки раствор легко удалялся тряпкой. Про то, что в салоне мог остаться запах, который мог смутить инспектора ГАИ, остановившего машину, в книге ничего не говорилось.