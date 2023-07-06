В Анапе в 1,5 раза сократилось число «наливаек»

Количество точек по продаже алкогольной продукции из пакетов «бэгинбокс», известных как «наливайки», в Анапе за год сократилось более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В 2022 году в городе работало 44 такие точки, в этом — 26. Как отметил начальник управления потребсферы Максим Сердюк, летом у 11 из них закончится срок лицензий, повторно они выданы не будут.

Кроме того, в Анапе с начала сезона изъято свыше 8 тонн незаконной алкогольной продукции. За два месяца сезона зафиксировано 76 фактов реализации алкоголя с нарушением закона. По поручению мэра созданы восемь групп из сотрудников казачества и полиции, которые контролируют, чтобы алкогольную продукцию не продавали с рук на пляжах курорта. По данным мэрии, за десять дней такой работы количество «несунов» на пляжах значительно уменьшилось. Также к борьбе с несанкционированной торговлей подключаются ресурсоснабжающие организации, органы ТОС, депутаты. Уже проведено более 30 совместных выходов.

«Правила одинаковы для всех, работать можно исключительно в рамках закона, а также эстетики, дизайна, курортной концепции. Это касается и пляжных пользователей, и предприятий потребсферы. Наша позиция однозначна: чем чище будет город от нелегальной торговой деятельности, тем безопаснее и комфортнее будет в нем людям»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

Также в Анапе и курортных поселках продолжается демонтаж незаконных роллет, рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Работа, по данным администрации, ведется практически круглосуточно.

Наталья Решетняк

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