В Сочи с помощью умных камер нашли подозреваемого в убийстве 11-летней давности

В Сочи взяли под стражу мужчину, подозреваемого в совершении убийства 11-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2011 года в микрорайоне Бытха было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с ножевыми ранениями. Спустя несколько месяцев в розыск был объявлен 46-летний мужчина, которого заподозрили в преступлении.

По предварительной версии, мужчины испытывали друг к другу неприязнь и утром 20 октября 2011 года между ними произошел конфликт, закончившийся гибелью одного из оппонентов. Подозреваемый долгое время скрывался от следствия.

Обнаружить предполагаемого убийцу удалось в июне текущего года с помощью цифровых систем видеонаблюдения. При задержании у мужчины при себе было огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), продолжается.

Анастасия Донскова

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