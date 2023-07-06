Водитель каршеринга разбил клумбу на Невском проспекте, скрываясь от полицейской погони

ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло утром в четверг, 6 июля, на пересечении Невского проспекта и Садовой улице в центре Петербурга. Уезжая от полицейских патрулей, водитель врезался в другой автомобиль и снес цветочную клумбу.

Как сообщили очевидцы аварии в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», автомобиль в ливрее одного из сервисов каршеринга преследовали два экипажа ДПС. Выехав на красный свет на перекресток Садовой улицы и Невского проспекта, машина ударил в бок другой двигавшийся наперерез автомобиль, отлетела, развернувшись на 180 градусов, и сбила клумбу. Водителя задержали на месте.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Официальной информации об этом от правоохранительных органов не поступало.

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