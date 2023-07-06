В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

В Свердловской области 7 июля ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Жителей области просят соблюдать меры безопасности в период штормового предупреждения.

Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице. Дома следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не нужно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам.

Находясь на природе, нельзя прятаться под одинокими высокими деревьями и находиться в воде.

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