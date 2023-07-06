Бастрыкин запросил доклад по делу об уничтожении архива исторических документов на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об уничтожении архивных исторических документов в госучреждении Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документы граждан, имевшие историческую ценность и значимость для их родственников, выбросили на свалку. По данному факту следственные органы Кубани организовали проверку.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о найденных на свалке документах, предположительно хранившихся прежде в бывшем здании районного военкомата. Среди бумаг были обнаружены сведения об участниках Сталинградской битвы, сражении на Курской дуге, блокады Ленинграда и других значимых событий времен Великой Отечественной войны.

Анастасия Донскова

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