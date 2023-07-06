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В результате ДТП в Курской области погибли три человека

Вечером 5 июня на трассе «Р-298 Курск-Воронеж» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Как сообщили в полиции Курской области, авария случилась на 104 км (Советский район) примерно в 18:45.

По предварительным данным, ехавший в сторону Воронежа ВАЗ-21120 столкнулся с встречным «Ауди А6». После столкновения погибли водитель ВАЗ-21120 2000 года рождения, ехавшая вместе с ним девушка 2004 года рождения, а также пассажир «Ауди А6» 2005 года рождения.

Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу: водитель «Ауди А6» 1991 года рождения и двое его пассажиров — женщины 1987 и 2005 годов рождения.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия, уточнили в ГУ МВД по Курской области.

Мария Старикова

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