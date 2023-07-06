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Жара до +32°С ожидается в Нижегородской области 8 июля

Региональное управление МЧС предупредило жителей Нижегородской области о надвигающейся жаре. По данным Гидрометцентра, в субботу, 8 июля, ожидается до +32°С. День будет облачным, возможны дожди.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По прогнозу, ночью с 8 на 9 июля температура воздуха опустится до +19°С. В воскресенье ожидается +24°С и дождь.

МЧС посоветовало нижегородцам в жару ограничить время пребывания на солнце, снизить физические нагрузки до минимума, носить светлую одежду и головные уборы, пить много жидкости.

Елена Ковалева

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