Жара до +32°С ожидается в Нижегородской области 8 июля

Региональное управление МЧС предупредило жителей Нижегородской области о надвигающейся жаре. По данным Гидрометцентра, в субботу, 8 июля, ожидается до +32°С. День будет облачным, возможны дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По прогнозу, ночью с 8 на 9 июля температура воздуха опустится до +19°С. В воскресенье ожидается +24°С и дождь.

МЧС посоветовало нижегородцам в жару ограничить время пребывания на солнце, снизить физические нагрузки до минимума, носить светлую одежду и головные уборы, пить много жидкости.

Елена Ковалева