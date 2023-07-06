В Тюменской области возбудили дела о подготовке к теракту и нападению на сотрудников ФСБ

Силовики возбудили уголовные дела в отношении жителя Тюмени, который, по версии следствия, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следователи считают, что 38-летний тюменец является сторонником радикальных взглядов и разделяет идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения. 4 июля он планировал подорвать объект ТЭК в Тюменской области, однако в лесу в Исетском районе около газо-нефтераспределительного узла его попытались задержать сотрудники ФСБ. Мужчина напал на силовиков, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, а впоследствии был ликвидирован.

Всего ему инкриминируют приготовление к теракту (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника ФСБ (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч.1 ст.222 УК РФ) и незаконное хранение взрывного устройства (ч.1 ст.222.1 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Кукушки (Исетский район) в 22:00 во вторник, 4 июля. По данным «Ъ-Урал», фигурант дела прибыл с взрывчаткой к нефтегазовому распределительному узлу, принадлежащему ПАО «Транснефть».

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