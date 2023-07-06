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Канатную дорогу «Восточный лес» в Сочи временно закрыли по техническим причинам

Канатную дорогу «Восточный лес» на Красной Поляне временно закрыли по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба курорта «Красная Поляна».

Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

О времени возобновления работы дороги не сообщается.

Высота нижней точки гондольного подъемника достигает 960 м над уровнем моря. Дорога лежит на маршруте к водопаду Поликаря, который является самым большим водопадом Сочи и одним из крупнейших в Европе (перепад воды достигает 70 м).

Анастасия Донскова

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