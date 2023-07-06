В Павловске Воронежской области ищут подрядчика на создание проекта реставрации «Дома купца Одинцова»

В Воронежской области приступили к поиску подрядчика на работы по созданию проектно-сметной документации для реконструкции объекта культурного наследия «Дом купца Одинцова» с максимальной ценой контракта 6,6 млн руб., сообщает издание De facto. Объект расположен в городе Павловске на улице 1 Мая, 20. Подведение итогов торгов намечено на 12 июля. Завершить создание ПСД нужно будет до 10 декабря.

В рамках техзадания подрядчик должен будет учесть восстановление каменных въездных ворот и проведение ремонта подвала. Необходимо будет распланировать реставрацию фасадов и центральной входной группы. Кроме того, в самом здании нужно будет заменить пол и систему отопления, установить новые окна, переделать вентиляцию, водопровод, канализацию — все это должно быть отражено в проекте работ.

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