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Ритейлер «Магнит» планирует наладить сотрудничество с фермерами Орловской, Воронежской и Липецкой областей через агрегатор

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, принял решение расширить географию агрегатора фермерской продукции, который в пилотном режиме был запущен в конце 2022 года в Тульской области, на часть регионов Черноземья. По данным пресс-службы «Магнита», речь идет о Калужской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Московской областях. Агрегатор предусматривает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и обработки (мойки, фасовки, упаковки), а также специализированные сервисы — например, консультации фермеров по вопросам производства и сбыта и агрострахование.

Сейчас в рамках модели агрегатора «Магнит» сотрудничает более чем с 30 фермерскими хозяйствами Тульской области. Поставки осуществляются в 185 магазинов розничной сети на территории региона. Ассортимент включает более 100 позиций в таких категориях, как молочная продукция и сыры, яйца, мясная гастрономия, мясо птицы, рыба, замороженная продукция, а также свежие овощи и фрукты. Объем закупок фермерской продукции через агрегатор с начала 2023 года составил почти 5 тыс. т и достиг 100 млн руб. Основные объемы, как пояснили в пресс-службе «Магнита», приходятся на фрукты и овощи.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2023 года сеть «Магнит» насчитывала 27 909 магазинов, расположенных в 4 114 населенных пунктах РФ и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 414 автомобилей. Розничная сеть является единственным ритейлером в стране, который владеет собственными активами по выпуску продуктов питания в разных регионах России. Совокупно предприятия выпускают более 500 наименований продуктов питания. В соответствии с аудированными результатами компании по МСБУ, ее выручка за 2022 год составила 2 352 млрд руб., EBITDA — 161 млрд руб.

Мария Старикова

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