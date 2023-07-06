В Югре будут судить ОПГ за открытие подпольного казино

В Нижневартовске будут судить восьмерых членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в открытии подпольного казино. В пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) сообщили, что им инкриминируют ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, игровые клубы работали в помещениях на улицах Северной и 60 лет Октября с декабря 2021 по май 2022 года. Вход в казино был только по пропускам, а сами заведения работали видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы.

Силовики установили, что от незаконной деятельности обвиняемые получили доход в размере не менее 16 млн руб. Сейчас на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 13 млн руб.

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