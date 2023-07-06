Леонид Агутин запишет альбом с Тюменским филармоническим оркестром

Певец, композитор и музыкант Леонид Агутин выпустит совместный альбом с Тюменским филармоническим оркестром. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень» со ссылкой на дирижера Юрия Медяника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В основу альбома лягут песни, которые господин Агутин исполнит на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Оркестр уже записал аранжировки к этим композициям. Юрий Медяник отметил, что специально для этого концерта создаются новые пьесы, песни и произведения.

«Лето в Тобольском кремле» в 2023 году пройдет с 29 июня по 15 июля. В программе запланированы шесть концертов.

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