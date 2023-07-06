ГК «Агропром» высадила первые 76 тыс. яблонь в Орловской области в рамках инвестпроекта за 1,2 млрд рублей

ГК «Агропром», планирующая направить 1,2 млрд руб. на закладку садов в Дмитровском районе Орловской области и строительство фруктохранилищ, высадила на площадке первые яблони. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. «Уже посажено более 76 тыс. яблонь. За этот год высадят еще 90 тыс. А в 2026 году начнут строить фруктохранилище. И уже в 2027-м начнется строительство перерабатывающего производства»,— отметил господин Клычков.

Участок ООО «Агропром ЮГ» под проект составляет 1 тыс. га. Ранее сообщалось, что проект предполагается реализовать в три этапа в период с 2022 по 2032 годы. Компания планирует выращивать такие сорта яблок как Ред Айдаред, Ред Чиф, Лигол, Мелба, Джонаголд, Женева Эрли, а «на определенном этапе реализации проекта посадить на 50 га земли сливы и еще на 50 га — вишни». Планируется ежегодно сажать яблони на 200–250 га. Второй этап реализации предполагает строительство двух фруктохранилищ для сортовых яблок емкостью 10 тыс. т с линией калибровки. Третий этап включает в себя начало возведения завода по производству фруктового концентрата и пюре мощностью 20 тыс. т.

По данным базы Kartoteka.ru, ООО «Агропром ЮГ» зарегистрировано в Дмитровске Орловской области 22 марта 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. для выращивания семечковых и косточковых культур. Учредителями компании выступили Татьяна Пасынкова (25%), генеральный директор Вадим Виноградов (25%) и калужское ООО «Агропром» (50%).

Мария Старикова

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