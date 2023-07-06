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В Краснодаре с начала года отремонтировали 60 километров дорог

В Краснодаре с начала 2023 года обновили 60 км автодорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

За последние шесть лет в краевом центре отремонтировали 326 проблемных участков улиц общей протяженностью 410 км.

Одними из последних завершенных объектов стали участки на Платановом бульваре (0,79 км) и на улице Думенко в Юбилейном микрорайоне (720 м). Работы на Платановом бульваре продлились около трех месяцев. В ближайшее время на участке установят необходимые дорожные знаки.

Анастасия Донскова

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