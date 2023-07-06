Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В морпорту Сочи опровергли сведения об остром дефиците мест для яхт

Генеральный директор морского порта Сочи Юрий Владимиров заявил, что критического дефицита мест швартовки яхт на курорте нет. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба ФТС России

Фото: Пресс-служба ФТС России

Господин Владимиров отметил, что спрос на стоянку яхт в Сочи превышает предложение в пределах 20%. В настоящее время загрузка причальных линий составляет 100%. Генеральный директор морпорта отметил, что эти места заняты постоянными клиентами.

«В марине сейчас загрузка 90%, в принципе в перспективе она будет загружена тоже на 100%. Можно сказать, что добавилось еще какое-то количество яхт, порядка 5%, которые пришли из Крыма, но это никак не связано с тем, что кто-то приходит из-за границы. Те владельцы яхт, кто хотел уйти из-за границы, сделали это еще в прошлом году»,— цитирует издание заявление господина Владимирова.

В настоящий момент в Сочи свободны от 400 до 450 мест швартовки яхт.

Ранее в Ассоциации развития яхтенного туризма и марин заявили, что дефицит яхтенных стоянок на Азово-Черноморском побережье достигает 10 тыс. мест. Как отметил Юрий Владимиров, эти данные могут быть несколько преувеличены. При этом, по данным СМИ, на всем побережье свободными остаются порядка 500-600 мест без обслуживания.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...