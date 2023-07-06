Силовики раскрыли дело о продаже ребенка цыганской семье из Свердловской области

Силовики завершили расследование уголовного дела о похищении детей в Ростовской области. По данным следствия, обвиняемые продавали несовершеннолетних в цыганские семьи, в том числе в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского СУ СКР.

Фигурантами дела являются двое жителей города Шахты, а также житель Воронежской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Силовики считают, что обвиняемые похищали детей у многодетных матерей, находящихся в трудном материальном положении. Они убеждали женщин передать детей «органам опеки», поскольку те находились в ненадлежащих условиях содержания и проживания.

Так им удалось похитить десятимесячного ребенка у жительницы пос. Углеродский Красносулинского района и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из пос. Тополевый. Детей нашли в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях в цыганских семьях. По итогу несовершеннолетних вернули родителям.

Четверо обвиняемых сейчас находятся под арестом, а еще один помещен под домашний арест в связи с хроническим заболеванием.

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