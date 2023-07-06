В Адыгее возбудили дело об организации работы подпольного казино местными жителями

В Адыгее в отношении четверых местных жителей возбудили уголовное дело об организации и проведении незаконных азартных игр группой лиц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РА Фото: пресс-служба СУ СКР РА

По данным следствия, в 2022 году в Майкопском районе злоумышленники объединились с тем, чтобы открыть подпольное казино. Не позднее сентября того же года мужчины оборудовали помещение для проведения азартных игр с денежным вознаграждением, в частности мобильной техникой, компьютерами и планшетами. Задержание правонарушителей прошло при поддержке ОМОНа «Фишт» управления Росгвардии региона.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц). На время следствия подозреваемых взяли под стражу. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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