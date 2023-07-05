Главные новости за 5 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Четверо сотрудников консервного завода Green Ray получили ожоги в результате сбоя в работе автоклава. Трое пострадавших находятся в реанимации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Адыгея не смогла снизить уровень бедности населения в 2022 году.

Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста пятерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту.

Кубанский государственный университет (КубГУ) отчислил студента третьего курса Максима Беломыцева. Ранее на него составляли административные протоколы за ЛГБТ-пропаганду и дискриминацию российской армии.

Силовики задержали первого замначальника УФСИН по Крыму и Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-2 по подозрению в получении взяток.

В администрации Анапы заявили, что сообщения о переполненных пляжах, ранее появившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности.

В Адыгее приступили к строительству инфраструктуры масштабного горнолыжного экокурорта «Лагонаки» с общей протяженностью горнолыжных трасс 25 км.

Власти Кубани планируют в 2024 году ликвидировать краснодарский полигон твердых коммунальных отходов.

Парк развлечений «Сочи Парк» инвестирует более 3,5 млрд руб. в строительство пяти новых аттракционов.

В сентябре 2023 года киносеть «Каро» откроет новый кинотеатр на 1 тыс. мест в ТРЦ «Галерея-Краснодар» вместо закрывшегося «Киномакса».

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