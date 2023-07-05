Голикова: Адыгея не смогла снизить уровень бедности населения

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Адыгея не смогла снизить уровень бедности населения в 2022 году. 76 регионов улучшили результаты в соответствии с запланированными значениями, пишет «РИА Новости».

Всего отрицательную динамику показали девять регионов. Помимо Адыгеи к ним относятся Хакасия, Калмыкия, Ингушетия, Коми, Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия - Алания, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ.

В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отмечала, что Адыгея, Хакасия, Ингушетия и Тыва не только не снизили, а увеличили уровень бедности населения. По исследованию «РИА Новости», основанному на данных Росстата, Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram