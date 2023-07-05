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Суд прекратил деятельность пансионата для престарелых «Теплота» в Армавире

Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил деятельность частной организации соцобслуживания престарелых «Теплота» в Армавире из-за нарушений законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В частном пансионе, расположенном на территории Старой Станицы, проживали 19 престарелых граждан. При этом в помещениях были многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью проживающих.

После проверки прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности указанного учреждения. Армавирский горсуд удовлетворил иск. Постояльцы направлены в свои семьи.

Татьяна Ручкина

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