Суд прекратил деятельность пансионата для престарелых «Теплота» в Армавире

Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил деятельность частной организации соцобслуживания престарелых «Теплота» в Армавире из-за нарушений законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В частном пансионе, расположенном на территории Старой Станицы, проживали 19 престарелых граждан. При этом в помещениях были многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни и здоровью проживающих.

После проверки прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности указанного учреждения. Армавирский горсуд удовлетворил иск. Постояльцы направлены в свои семьи.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram