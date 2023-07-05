Суд продлил до октября арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста пятерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Речь идет об Артеме и Григории Азатьянове, Владимире Злобе, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Ранее суд также продлил на три месяца арест гендиректору ООО «Экстра» Александру Былину, гендиректору ООО «ТЭК 34» Олегу Антипову и предпринимателю из Липецка Дмитрию Тяжелых.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста в сторону Крым. В результате ЧП четверо человек погибли.

Татьяна Ручкина

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