В поселке под Горячим Ключом открыли офис врача общей практики

В поселке Приреченском Горячего Ключа открыли офис врача общей практики. Он оборудован современной техникой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

«Ранее медпомощь оказывали в здании 1949 года, не подлежащем ремонту. В новом ВОПе в комфортных условиях будут принимать как взрослых, так и детей»,— отметила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она также посетила городскую больницу Горячего Ключа, где сейчас идет капремонт трехэтажного здания акушерского и неонатологического отделений. По словам вице-губернатора, подрядчик обязан соблюсти сроки проведения работ, поскольку объект очень важен для населения.

Анна Минькова отметила, что за последние семь лет в муниципалитете в медсфере произошли большие изменения. Построили офисы врача общей практики в станице Имеретинской и Горячем Ключе и устанавливают ФАП в селе Фанагорийском. Кроме того, подобный объект проектируется в станице Мартанской. Также было капитально отремонтировано детское отделение ЦГБ, инфекционный корпус и рентген-кабинет. Для их оснащения поступило около 1,2 тыс. единиц оборудования.

Татьяна Ручкина

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