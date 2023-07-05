На Кубани объем промпроизводства вырос на 11,8%

По данным Краснодарстата, с января по май включительно индекс промышленного производства в Краснодарском крае составил 111,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Наибольший рост демонстрируют производители текстиля, готовых металлических изделий, лекарств и материалов, применяемых в медицине, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

В 1,5 раза увеличился объем производства ювелирных украшений, а также товаров для спорта и ортопедических изделий. На 13% выросло производство электрического оборудования, на 9% — мебели и на 8% увеличился объем производства в отрасли металлургии.

Дмитрий Хмелько отметил, что за пять месяцев на Кубани объем отгрузки промышленной продукции собственного производства превысил 182 млрд руб. Налоговые поступления от промышленников в бюджет региона составили за это время 7,4 млрд руб., что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра промышленной политики Кубани, предприятия отрасли нарастили экономически взаимовыгодные отношения как внутри России, так и с дружественными странами. Кроме того, они оптимизировали логистику, создают новые и развивают действующие импортозамещающие производства. Сейчас в разной степени готовности находится 27 подобных проектов общей стоимостью 24,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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