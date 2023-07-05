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Мэр Феодосии Попенков уволился спустя семь месяцев после назначения

Глава Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, проработав на посту семь месяцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кандидатуру Владимира Попенкова в качестве мэра Феодосии единогласно поддержали депутаты горсовета в конце ноября 2022 года. Всего на участие в конкурсе тогда подавали заявки семь человек.

Владимир Попенков родился в Севастополе в 1971 году. В 1993 году он окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности «Электрооборудование и автоматика судов». С 2015 года до июля 2022 года он был главным инженером и начальником управления Феодосийского района электросетей Восточных электрических сетей ГУП «Крымэнерго». В августе 2022 года он стал первым замглавы Феодосии.

Предыдущий глава города Андрей Лебедев подал в отставку в июле 2022 года. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что чиновник не справился с благоустройством города.

Татьяна Ручкина

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